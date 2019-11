CALCIOMERCATO NAPOLI DE LAURENTIIS ANCELOTTI TEN HAG / E' un clima rovente quello che si sta respirando in queste ore in casa del Napoli, club in cui società e calciatori non stanno vivendo un rapporto idilliaco. Intanto il patron De Laurentiis sta valutando le mosse da compiere in futuro. Un nodo da sciogliere riguarderà sicuramente Carlo Ancelotti, il quale potrebbe lasciare la Campania.

A tal proposito il nome che, secondo 'Tuttosport', starebbe prendendo sempre più piede nella testa del presidente del club napoletano sarebbe quello di Erik ten Hag, attuale guida dell'Ajax e accostato recentemente anche alla panchina del Bayern Monaco . Qualora Ancelotti dovesse dimettersi nel corso dell'attuale stagione, il ruolo di traghettatore potrebbe venire offerto a un profilo di esperienza come quello di De Biasi.

