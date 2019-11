JUVENTUS TREQUARTISTA DOUGLAS COSTA / Douglas Costa ha risolto con una magia la difficile trasferta sul campo della Lokomotiv Mosca, qualificando in sostanza la Juventus agli ottavi di Champions League con due turni d'anticipo. Entrato nella ripresa al posto di Khedira, il brasiliano si è mosso lungo tutto il fronte d'attacco bianconero partendo prevalentemente dalla zona centrale della trequarti dietro Higuain e Ronaldo (poi sostituito da Dybala).

Una nuova posizione con la casacca juventina per l'ex Bayern e Shakhtar, che comunque già ai tempi della militanza con il club ucraino aveva ricoperto quel ruolo con Lucescu in panchina. Douglas Costa ha spaccato la partita di Mosca regalando con un prodezza da numero 10 tre punti fondamentali a Sarri, che ora pensa di riproporlo con costanza dietro le punte smaltito l'infortunio muscolare che lo aveva costretto ai box per oltre un mese e mezzo.

Il 'Flash' verdeoro si candida prepotentemente già contro ilnel posticipo di domenica sera per una maglia da titolare, dove il suo principale 'rivale' è quelanche lui a segno contro la Lokomotiv.

Più indietro nelle gerarchie in questo momento sembra esserci Bernardeschi, in tribuna in Russia anche per rifiatare dopo le tante partite consecutive giocate. Le frecce nell'arco di Sarri sulla trequarti sono tante: il tecnico campano in qualche occasione ha provato Bentancur come vertice alto del rombo nell'ormai consolidato 4-3-1-2, oltre a Dybala con la 'Joya' ad innescare Ronaldo e il connazionale Higuain per una porzione di gara negli incroci con Inter e Lokomotiv (andata). Tanti interpreti per una Juve formato fantasia, con Douglas però pronto a sfrecciare ea regalare nuove magie.

LEGGI ANCHE >>>

Juventus, Sarri cambia ancora: c'è il nuovo trequartista