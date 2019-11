CALCIOMERCATO MILAN BOBAN RAKITIC INTER / Ivan Rakitic sarebbe il primo obiettivo per il mercato del Milan. Il club rossonero avrebbe individuato nel centrocampista croato del Barcellona il giusto elemento di esperienza in grado di rafforzare la linea mediana. Il classe 1987 è in uscita dalla società catalana: Valverde lo ha messo ai margini della rosa e un suo addio a gennaio appare davvero probabile.

Il giocatore piace anche all' che pensa anche ad Arturo Vidal, ma i blaugrana preferirebbero liberarsi del croato e trattenere il cileno . Secondo 'Sport Mediaset' però, Zvonimircontinua a muoversi sottotraccia per riuscire ad anticipare la concorrenza, tra le altre, dei cugini nerazzurri. Rakitic sarebbe il primo obiettivo per la linea mediana e Boban vorrebbe in prima persona convincerlo a trasferirsi nella Milano rossonera.