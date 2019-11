ATALANTA MANCHESTER CITY GUARDIOLA SILVA / Sono 20 i convocati di Pep Guardiola per la sfida in programma domani a San Siro contro l'Atalanta. Assente David Silva, che non è riuscito a recuperare ed è dunque rimasto in Inghilterra.

La squadra, che ha fatto rifinitura a Manchester, è ora in volo per Malpensa mentre il pullman dei 'Citizens' è già a Milano dal primo pomeriggio. Stando quanto appreso da Calciomercato.it , è possibile dunque che la squadra inglese possa fare solo un walk-around allo stadio Meazza solo una volta concluse le conferenze pre-gara.

I convocati:

Ederson, Carson, Bravo, Otamendi, Angelino, Walker, Cancelo, Mendy, Stones, Garcia, De Bruyne, Gundogan, Mahrez, Bernardo Silva, Fernandinho, Doyle, Sterling, Aguero, Gabriel Jesus, Poveda