Calciomercato Serie A, ESCLUSIVO: Meling osservato speciale

CALCIOMERCATO LAZIO MELING - Con tre sconfitte nelle prime tre giornate il Rosenborg è praticamente fuori dall'Europa League. Giovedì in casa contro lo Sporting CP servirebbe un miracolo sportivo alla squadra di Horneland per rimettersi in carreggiata.

Al match di Trondheim saranno interessati anche molti club italiani: secondo le indiscrezioni raccolte da Calciomercato.it , infatti, Birgerha catturato l'attenzione di diverse squadre di, tra le quali ladelusa dal rendimento di Jony, l'che a fine stagione potrebbe perdere Gosens e lache cerca una valida alternativa a Murru. Si tratta di un terzino sinistro di 24 anni che è nel giro della Nazionale norvegese e che andrà in scadenza di contratto tra tredici mesi. Ma c'è da fare i conti con una folta concorrenza che comprende club tedeschi, francesi e soprattutto inglesi.