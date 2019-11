Roma, retroscena Veretout: l'affare stava per saltare

p>CALCIOMERCATO ROMA VERETOUT / Jordanora è riuscito finalmente a prendere in mano il centrocampo della: l'exha siglato il suo primo gol con la maglia giallorossa su un calcio di rigore contro ile in questa parte di stagione sta conquistandoe l'intero ambiente. Tutte le news di calciomercato e non solo: Clicca Qui

Come riportato dal 'Corriere dello Sport', la Roma ora se lo coccola ma ha rischiato di perderlo in estate: il francese, seguito con decisione anche dal Milan, doveva arrivare nella capitale un paio di settimane prima tanto è vero che si è recato in gran segreto in città con l’idea di porre la propria firma sul contratto. Qualcosa è andato storto, l'affare stava per saltare con Veretout che è tornato a Firenze e con il procuratore che si è recato a Napoli. C’è voluta molta diplomazia per rimettere in sesto l’affare.