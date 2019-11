p>ROMA CAPELLO ZANIOLO / Fabio, ex tecnico di, è intervenuto sulle frequenze di 'Radio 1' durante il programma 'Radio anch'io sport' per fare il punto sui temi più caldi che tengono banco in Serie A. Tutte le news di calciomercato e non solo: Clicca Qui

Inevitabilmente si è parlato anche delle sue dichiarazioni su Zaniolo che hanno scatenato qualche giorno fa un polverone mediatico. Capello però chiarisce la propria posizione: "Sono un ammiratore di Zaniolo, per me è il talento migliore che abbiamo. Quando ho parlato di lui mi sono dimenticato di Kean, ho visto tanti talenti perdersi, come per esempio Cassano, ma ripeto che per me Zaniolo è il miglior giovane italiano".