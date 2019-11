SERIE A ATALANTA CAGLIARI / Un super Cagliari, trascinato da Nainggolan e non solo, vince a Bergamo contro l'Atalanta e raggiunge proprio gli orobici al quarto posto in classifica, in zona Champions. Seconda vittoria di fila e nono risultato utile consecutivo per la lanciatissima squadra di Maran. Un'autorete di Pasalic alla mezz'ora e Oliva al quarto d'ora della ripresa mettono ko l'undici di Gasperini, in dieci però da fine primo tempo a causa dell'espulsione - giusta, ma una sanzione forse simile spettava anche al greco in forza ai sardi - di Ilicic per il calcetto (post gomitata) a Lykogiannis.

ATALANTA-CAGLIARI 1-2

32' aut.Pasalic, 59' Oliva

CLASSIFICA: Juventus 29 punti*, Inter 28*; Roma 22*; Atalanta* e Cagliari* 21; Lazio, Napoli*; Fiorentina 15; Parma e Milan 13; Bologna* e Verona 12; Torino 11*; Udinese 10; Sassuolo** e Lecce 9; Genoa 8; Brescia** e Spal 7; Sampdoria 5.

*Una partita in più

**Una partita da recuperare