Calciomercato, blitz per il ritorno di Mourinho in Premier League

CALCIOMERCATO MOURINHO / Dopo Chelsea e ManchesterUnited, José Mourinho potrebbe riprovarci ripartendo dal terzo club diverso in Premier League.

In cerca di una nuova avventura dopo l'esonero dai 'Red Devils' ormai quasi un anno fa, il portoghese è anche nella lista del Bayern Monaco che valuta l'esonero di Kovac ma, mentre vi abbiamo smentito l'ipotesi Borussia Dortmund , la pista più calda per lo 'Special One' sembra condurre all'.

In Inghilterra si fanno sempre più largo le voci di una rottura interna con il manager Unai Emery al quale sarebbe stato dato un ultimatum: svolta entro la sosta di metà novembre o sarà esonero. Il tabloid inglese 'The Times' aggiunge inoltre che lo stesso Mourinho nei giorni scorsi sarebbe volato a Londra per incontrare gli uomini mercato dei 'Gunners' che vogliono un tecnico che già conosce il campionato, in grado di riequilibrare lo spogliatoio e di portare la squadra in Champions League, obiettivo fondamentale a livello sportivo ed economico.