TORINO JUVENTUS MAZZARRI / Walter Mazzarri, tecnico del Torino, ha parlato dopo la sconfitta nel derby contro la Juventus ai microfoni di 'Sky Sport'.

L'allenatore, visibilmente nervoso, ha abbandonato l'intervista dopo poche battute: '"Ripeto ciò che ho detto ai giocatori: sono arrabbiato perchè non mi piace perdere quando non lo meritiamo, ma ho detto ai ragazzi di vedere bianconero anche nelle prossime gare, perchè sono orgoglioso della prestazione di questa sera, ma dobbiamo giocare sempre così. In questo modo, faremo tanti punti".

REAZIONE - "Non solo Sirigu, anche Szczesny è stato bravo perché subito dopo il loro vantaggio abbiamo sfiorato il pari con Ansaldi".

GOL - "Mi brucia, mi brucia molto, sono arrabbiato. Non riesco a dire altro, preferirei che non mi faceste altre domande".

