BOLOGNA INTER LUKAKU / Felice per la doppietta e la vittoria dell'Inter contro il Bologna, Lukaku ha parlato a fine gara: "Oggi bisogva vincere, sono tre punti importanti. Bravi al Bologna per come giocano, molta intensità e pressing.

Oggi però è venuta fuori la mentalità della nostra squadra - spiega a 'Sky Sport' - Leader? Io ho 26 anni, sono molto giovane e devo crescere come il resto della squadra. Io non sono concentrato sui risultati della, per me l'importante è che vinca l'Inter. Oggi lo abbiamo fatto". Clicca qui per restare aggiornato.