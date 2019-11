CALCIOMERCATO TORINO MAZZARRI / Serata ad alta tensione per il Torino, che nel derby con la Juventus deve riscattare un periodo nero. Rischia grosso il tecnico Mazzarri, che in caso di risultato negativo sarebbe praticamente certo dell'esonero.

Già in preallarme, il presidentestamattina, secondo 'Tuttosport', è atteso nel ritiro granata per provare a dare la scossa. Secondo il quotidiano piemontese, anche in caso di una grande prova con i bianconeri, la posizione di Mazzarri resterebbe in standby in attesa del successivo match con ile della sosta. Livornese insomma quanto mai in bilico e spalle al muro.