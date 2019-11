CALCIOMERCATO ROMA RODWELL PARMA / Niente Roma, ma il futuro di Jack Rodwell può essere a tinte tricolori. Il centrocampista inglese, svincolato, potrebbe infatti trovare un nuovo ingaggio in Serie A. Valutato dai capitolini a seguito dei tanti infortuni, Rodwell è stato accantonato dal club giallorosso. Spunta però una nuova opzione, che porta sempre all'Italia.

Come riferisce il 'Sun', sul giocatore inglese ci sarebbe infatti il. Anche il club emiliano è falcidiato dagli infortuni e starebbe pensando al classe 1991 per rafforzare la propria linea mediana e dare un'alternativa in più a Roberto. Il Parma starebbe valutando attentamente quest'opzione e non è escluso che eventuali novità possano arrivare nei prossimi giorni: l'inglese ha infatti svolto un provino a Collecchio. Oltre a Rodwell il Parma starebbe pensando anche a Ben Arfa, accostato anche a tanti club francesi