Milan-Spal, Pioli: "Felice per Suso. Champions? Tutto è possibile!"

MILAN SPAL PIOLI /Stefano Pioli, tecnico del Milan, è intervenuto ai microfoni di 'Sky Sport' dopo la vittoria con la SPAL: "Avevo chiesto soprattutto spirito alla squadra, e credo sia stato quello giusto. Abbiamo rischiato poco, peccato aver lasciato il risultato in bilico fino alla fine, ma forse vincere soffrendo ci può far bene. La partita che può cambiar la stagione è sempre la prossima. Sono contento per il club e i tifosi".

SUSO - "Penso sia un giocatore di grande qualità, che può fare di più, sono felice di averlo a disposizione.

Dobbiamo iniziare a ragionare da squadra, non si vince e non si perde mai per un solo giocatore".

SECONDO TEMPO - "Ho detto ai ragazzi che era difficile che la SPAL potesse tenere certi ritmi, è vero che non abbiamo creato tantissimo ma abbiamo colpito una traversa a pochi metri dalla porta, siamo stati comunque pericolosi. Nella ripresa la SPAL ha abbassato il baricentro: la squadra è rimasta lucida, sono stati commessi errori tecnici ma non ci siamo mai abbattuti".

LEAO - "Sarà possibile vederlo non solo da prima punta, stavo pensando di inserirlo se non fossimo riusciti a sbloccarla, magari non proprio dietro Piatek e più decentrato sulla sinistra. Abbiamo tanti calciatori offensivi, non posso schierarli tutti insieme".

CHAMPIONS - "Sento che la squadra può crescere, se sei convinto tutto diventa possibile: le qualità questi ragazzi ce li hanno. Ci attendono partite difficili, dobbiamo essere consapevoli della nostra forza ma essere preoccupati il giusto per prepararci bene. Se manteniamo lo spirito di oggi la qualità, che da sola non basta, viene fuori".

