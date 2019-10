CALCIOMERCATO MILAN GOL SUSO / Passato dai fischi agli applausi durante Milan-Spal, Suso ha mostrato incoraggianti segnali di ripresa. Dopo un periodo molto difficile che lo ha portato progressivamente fuori dalla formazione titolare, oggi lo spagnolo si è reso artefice di una bellissima rete su calcio di punizione, rivelatasi decisiva ai fini della vittoria rossonera.

Per lui, però, nonostante l'ottima prestazione, resta l'ombra di una cessione tra gennaio e fine stagione: clicca qui per restare aggiornato.

Le ultime indiscrezioni vedono Fiorentina e Siviglia tra i club più interessati a Suso. Tuttavia, qualora il 25enne dovesse continuare a migliorare le sue prestazioni, non è escluso che possano tornare di moda gli interessi di società più ambiziose sia in Serie A che all'estero. Il Milan, dal canto suo, potrebbe acconsentire alla sua cessione anche per risanare le casse del club, impoverite dalle mancate qualificazioni alle ultime edizioni della Champions League.