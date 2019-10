Calciomercato Napoli, in arrivo il rinnovo di Milik: ultime CM.IT

CALCIOMERCATO NAPOLI MILIK / Il Napoli e Arkadiusz Milik pronti a rinnovare il loro sodalizio.

Secondo quanto raccolto da Calciomercato.it , il club azzurro e il polacco hanno trovato l'accordo per prolungare l'attuale contratto, in scadenza nel 2021. L'ex Ajax, attualmente, percepisce 2.5 milioni di euro netti, mentre il suo stipendio, a firma avvenuta, dovrebbe salire fino a circa. Per la punta, un rinnovo guadagnato a suon di gol.