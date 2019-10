JUVENTUS GENOA RONALDO / "Sono molto felice per questa vittoria contro un avversario ben organizzato". Pensieri e parole di Cristiano Ronaldo dopo il successo soffertissimo contro il Genoa, conquistato nelle battute finali grazie proprio a un calcio di rigore trasformato dal fuoriclasse portoghese.

Il 2-1 permette alla squadra di Sarri di tornare in vetta alla classifica: "Noi siamo la Juve e dobbiamo provarci fino alla fine - ha sottolineato CR7 a 'Sky Sport' - Ci tenevo a far gol. Perché tutte queste difficoltà? Col passare del tempo cresceva l'ansia - ha risposto - ma alla fine abbiamo meritato questa vittoria. Il fatto che l'ci stava davanti è stato uno stimolo in più".