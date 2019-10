Calciomercato Inter, incontro con il Barcellona: i nomi sul tavolo!

CALCIOMERCATO INTER BARCELLONA RAKITIC SKRINIAR / Che intrecci di calciomercato tra Inter e Barcellona. Le due società - conferma 'Sky Sport' - si sarebbero incontrate per capire la possibilità di fare affari.

I nerazzurri, come più volte raccontato, sono intenzionati ad acquistare un centrocampista a gennaio. Arrivano ulteriori conferme, sulla volontà del club e di Conte di dare priorità ad un mediano. Rakitic piace parecchio ma al momento non sembra essere ancora una pista calda.

Il Barcellona, però, ha messo nel mirino due pedine nerazzurre:, che però a gennaio non lasceranno Milano. Da monitorare, come raccontano oggi in Spagna, l'interesse del Barcellona per Sensi e quello dei nerazzurri per