LECCE JUVENTUS INFORTUNIO PJANIC / Juventus in allerta per le condizioni fisiche di Miralem Pjanic. Al minuto 64 della gara odierna contro il Lecce, il centrocampista è stato costretto ad uscire a causa di un problema muscolare; al suo posto spazio per Khedira: clicca qui per restare aggiornato.

Accomodatosi accanto alla panchina, Pjanic ha poi deciso di seguire il resto del match con del ghiaccio sulla coscia destra. Resta quindi da valutare l'entità del suo problema. Nei minuti finali della gara, invece, ha destato apprensione Gonzalo Higuain , rimasto vittima di uno scontro di gioco col portiere