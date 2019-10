CALCIOMERCATO SAMPDORIA RAGGI / La Sampdoria si è affidata alle cure di Claudio Ranieri per risollevare una situazione di classifica a di poco tragica. Con lui è arrivato poco prima anche Andrea Bertolacci per la mediana dalla lista degli svincolati. Un rinforzo che l'ex allenatore della Roma ha saputo prontamente mettere al servizio della causa blucerchiata.

Secondo quanto sottolineato da 'Goal.com' la Doria ci avrebbe preso gusto ed avrebbe messo gli occhi anche su un altro parametro zero italiano di lusso. Si tratta di Andreache ha terminato a fine giugno il proprio contratto con il Monaco, club nel quale ha militato per diversi anni anche sotto la guida dello stesso Ranieri. Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI