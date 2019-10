CALCIOMERCATO MILAN SUSO #SUSOOUT DAVID NERES AJAX - Il pareggio casalingo contro il Lecce, all'esordio di Stefano Pioli, non è stato ben visto dalla tifoseria del Milan. La prestazioni è stata buona, ma la squadra rossonera è caduta negli errori già visti sotto la guida dell'esonerato Marco Giampaolo. La dirigenza e gli stessi sostenitori si aspettano un'inversione di tendenza già dalla prossima sfida, contro la Roma allo stadio 'Olimpico' domenica alle 18. Nel mirino della critica è finito, soprattutto, Suso: le sue prestazioni non sono ritenute sufficienti e sta spopolando su Twitter l'hashtag #SusoOut.

E da tempo impazzano voci di mercato su un possibile addio dello spagnolo , a gennaio o a giugno. Nel frattempo, potrebbe tornare di moda un nome già accostato nel recente passato alla società di, che potrebbe finanziare il suo acquisto proprio con l'eventuale cessione dell'ex. Stiamo parlando di, 22enne attaccante esterno, grande protagonista nella scorsa stagione con la maglia dell'. In questo primo scorcio di stagione, il brasiliano ha realizzato tre gol in dieci presenze in, mentre inè partito dalla panchina negli ultimi due incontri (contro Valencia e Chelsea) disputati dalla squadra di Erik. La richieste dei 'Lancieri', nella scorsa sessione di, era di circa 50 milioni di euro: cifra, chiaramente, fuori dalla portata del Milan ( visti i conti in rosso del club ), mentre la situazione potrebbe cambiare se le pretese dovessero abbassarsi nei prossimi mesi.