Inter, grandi manovre per il centrocampo: gli obiettivi tra gennaio e giugno

CALCIOMERCATO INTER MATIC VAN DE BEEK / Tra gennaio e giugno 2020 l'Inter rifarà il look al centrocampo. Nel mercato invernale Marotta e company cercheranno un'occasione, ecco perché ad oggi il favorito resta Nemanja Matic nonostante Conte continui a desiderare Vidal. Il serbo è ai margini del Manchester United oltre che in scadenza di contratto, anche se i 'Red Devils' avrebbero un'opzione per il rinnovo automatico fino al 2021.

La dirigenza interista proverà a prenderlo a condizioni economiche molto vantaggiose, facendo leva - come per- sulla volontà del classe '88 di tentare una nuova esperienza. In estate, invece, l'obiettivo sarà un giocatore top, quello insomma non arrivato nel mercato estivo scorso. Potrebbe esserci una corsa a due tra Sergejdella Lazio e Donnydell'Ajax. L'olandese, forse, il preferito ma pure il più difficile da acquistare considerata la concorrenza di diversi top club europei,in primis, e l'impossibilità di impiego di formule diverse da quella a titolo definitivo.