CALCIOMERCATO INTER VIDAL CONTE / La sfida contro il BorussiaDortmund non è una finale, ha ribadito Antonio Conte ieri in conferenza stampa, ma ci si avvicina. Perché le speranze dell'Inter in Champions League passano inevitabilmente per la partita di questa sera che senza una vittoria comprometterebbe forse in maniera decisiva il cammino nei gironi avvicinando in maniera concreta un'eliminazione che avrebbe effetti diretti sul prossimo calciomercato di gennaio e, dunque, sulla decisiva seconda parte della stagione. Tutte le news di calciomercato e non solo: Clicca Qui!

Il quotidiano 'Tuttosport' in edicola oggi sottolinea infatti come in estate l'allenatore nerazzurro abbia tifato fino all'ultimo per l'acquisto di un altro centrocampista in grado di portare esperienza e gol alla squadra, oltre ad un attaccante che ricoprisse il ruolo di vice-Lukaku. La scelta di chiudere la sessione dopo l'arrivo di Biraghi, ha complicato i piani del mister che infatti ora si ritrova con la coperta corta in particolare a centrocampo, dove le alternative per il momento non forniscono garanzie all'altezza dei titolari.

Ecco perché secondo il quotidiano torinese Conte starebbe spingendo per arrivare ad Arturo, il nome in cima alla lista delle sue preferenze per rinforzare la squadra a gennaio in vista della volata finale. Il cileno ha dimostrato di poter essere ancora decisivo, il problema è che ilsta ragionando su altre cessioni e non si siede al tavolo con un'offerta inferiore ai 40 milioni di euro. Soldi che l'Inter deve trovare partendo praticamente da zero, ed in questo senso risulteranno decisivi la cessione di Gabigol, sul quale è spuntato anche il Crystal Palace ma è forte soprattutto il Flamengo e potrebbe fruttare circa 22 milioni di euro, e soprattutto la qualificazione agli ottavi di Champions League, che valgono circa 20 milioni ed una vetrina importante per attrarre nuovi campioni. L'alternativa low cost è Nemanjadel Manchester United, anche se non va dimenticato Ivanche il Barça sta pensando di cedere e lo stesso croato, scrivono in Spagna, preferirebbe spostarsi a Parigi o a Milano.

Tra le altre operazioni da tenere d'occhio in vista del mercato di gennaio c'è l'opzione di un vice-Lukaku con tanti nomi che circolano ormai da giorni, da Giroud a Lasagna, e occhio a Matteo Darmian, jolly arrivato a Parma e sempre nei radar di Marotta. Elemento affidabile come terzo di difesa ed esterno sulla fascia dove Lazaro deve convincere.