CALCIOMERCATO NAPOLI HALAND SZOBOSZLAI / Domani sera saranno avversari in Champions, ma il Napoli li ha messi sotto osservazione da un po': Haland e Szoboszlai sono tra i giovani del Salisburgo che gli azzurri, e non solo seguono da un po'.

Nel doppio confronto che nelle prossime settimane opporrà la squadra dial club austriaco ci sarà l'opportunità di ammirarne le qualità, sperando che gli azzurri siano in grado di tenerli a bada.

Le ultimissime sul mercato del Napoli: CLICCA QUI!

Intanto però il loro futuro è tutto da scrivere: sia su Haland che su Szoboszlai c'è anche la Juventuse i due piacciono a diverse big europee. Sull'interesse degli azzurri ha parlato al 'Corriere del Mezzogiorno' il direttore sportivo del Salisburgo, Christoph Freund che ha spiegato: "Abbiamo tanti giocatori in rosa dal grande potenziale. Non abbiamo mai ricevuto alcuna richiesta dal Napoli per Haland e Szoboszlai".