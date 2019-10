CALCIOMERCATO INTER CASTROVILLI MILAN FIORENTINA/ Nonostante il recente rinnovo fino al 2024, Gaetano Castrovilli, centrocampista della Fiorentina, resta un nome caldo per il calciomercato dei grandi club di Serie A, soprattutto in ottica luglio 2020. Dopo una grande stagione alla Cremonese, il giocatore viola si sta confermando ad altissimi livelli anche nel massimo campionato attirando le attenzioni delle due milanesi, Inter e Milan.

Per arrivare a Castrovilli, la Beneamata potrebbe giocarsi due carte importanti che rispondono ai nomi di Dalbert e Matteo Politano. Il primo sta già ben figurando in maglia viola mentre, il secondo, è dall'estate un pallino del direttore sportivo Pradè. Inoltre, l'ex Cremonese avrebbe il physique du role della nuova politica di mercato nerazzurra, incentrata su giocatori italiani e di ottima prospettiva, basti pensare ai colpi Barella e Sensi, ed andrebbe a completare un reparto al quale effettivamente manca un elemento con le sue caratteristiche. In casa Milan invece, Castrovilli, se dovesse continuare con queste prestazioni, potrebbe portare il salto di qualità rispettando anche i canoni dettati da Boban e Maldini all'inizio dell'ultima estate, una linea verde che si sposerebbe perfettamente con il profilo del classe 1997 di Canosa.