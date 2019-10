MILAN LECCE TACHTSIDIS TENSIONE CALHANOGLU / Attimi di tensione in campo tra i giocatori del Milan e quelli del Lecce. La pietra dello scandalo è il gesto di Panagiotis Tachtsidis, centrocampista dei giallorossi.

rimane a terra sulla trequarti pugliese dopo un contrasto, poi Leao lascia sfilare il pallone verso la linea laterale del campo per farlo uscire e fermare il gioco.

La palla, però, rimane in campo e Tachtsidis ne approfitta per 'rubare' il possesso palla ai rossoneri e ripartire. Un gesto che non è piaciuto affatto al Milan e che ha generato attimi di tensione in campo tra i giocatori, con l'arbitro Pasqua che ha dovuto sedare subito la vicenda. In ogni caso, situazione subito rientrata anche se un po' di nervosismo è stato evidente.