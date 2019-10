CALCIOMERCATO ROMA CRISTANTE BEHRAMI MONTOLIVO/ Nella sfida di oggi pomeriggio contro la Sampdoria, Paulo Fonseca, assente in panchina per squalifica, ha dovuto assistere ad un altro infortunio a centrocampo, quello di Bryan Cristante. L'ex giocatore dell'Atalanta ha accusato un fastidio al pube e, un'eventuale assenza, potrebbe procurare un'emergenza in casa Roma in quel ruolo, visti anche gli infortuni di Amadou Diawara e Lorenzo Pellegrini.

Se la Roma volesse andare a sondare il mercato degli svincolati, uno dei nomi potrebbe essere quello di Riccardo Montolivo, ex giocatore del Milan. Non solo, attenzione al trio Sanogo, Rodwell e Ledley. Tre soluzioni che farebbero al caso dei giallorossi, mentre risulta difficile l'ipotesi di un contatto per Valon Behrami. Il giocatore svizzero non è di certo amato dalla piazza visti i suoi precedenti alla Lazio e, essendosi svincolato recentemente dal Sion, potrebbe aggregarsi alla rosa a disposizione di Fonseca soltanto nel mese di gennaio, come spiegato dal nostro pezzo sui giocatori senza contratto.