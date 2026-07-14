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Juve, nuovo sondaggio per Pellegrini: la chiave può essere Massara | CM

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Il centrocampista tratta il rinnovo con la Roma ma i bianconeri ci proveranno: ecco cosa sta succedendo. 

I colloqui con la Roma per il rinnovo procedono senza sosta e si parla con insistenza di un contratto biennale con rinnovo automatico per il terzo anno in base alle presenze, ma il futuro di Lorenzo Pellegrini potrebbe riservare un clamoroso colpo di scena nei prossimi giorni.

Massara nuovo dirigente della Juventus
Frederic Massara (Ansa) – Calciomercato.it

Il centrocampista classe ’96 è un vecchio pallino della Juventus che lo segue da diverso tempo: secondo alcune informazioni raccolte in esclusiva dalla nostra redazione, Frederic Massara (nuovo Chief Football Officer del club bianconero) starebbe prendendo seriamente in considerazione l’idea di provare a mettere a segno un vero e proprio colpaccio a zero anche perché vanta un buonissimo rapporto con lo stesso Pellegrini.

Senza dimenticare che anche Luciano Spalletti apprezza la qualità e la duttilità tattica dell’ex Sassuolo e sarebbe ben lieto di allenarlo in bianconero: la Roma, però, continua a lavorare per blindare Pellegrini e per evitare il rischio di un suo trasferimento in una rivale diretta come la Juventus. Sullo sfondo, infine, resiste anche la suggestione Premier League, dove già in passato più di un club ha mostrato interesse per il 30enne romano.

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