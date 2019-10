JUVENTUS BOLOGNA SKORUPSKI / Lukasz Skorupski ha analizzato il ko di Torino contro la Juventus, con il Bologna vicino all'impresa e al 2-2 finale nel recupero: "Non ho visto ancora l'episodio di de Ligt, ma so che se n'è parlato tanto. Guarderò tutto sul pullman e vedremo se c'era il rigore. Ma ormai è andata, non possiamo far niente.

Dobbiamo subito pensare alla gara con la Sampdoria, dove dobbiamo conquistare i tre punti.? I suoi discorsi ci caricano tantissimo, ci dà sempre una grossa mano. Quando c'è lui, le cose cambiano per la squadra. Siamo più determinati e aggressivi. Stasera abbiamo fatto bene e alla fine potevamo anche pareggiarla. Le mie parate? Sul gol dipotevo fare meglio, poi mi sono detto di dimenticare tutto e le cose sono andate meglio. Purtroppo però, malgrado le tante parate, abbiamo preso il secondo gol".