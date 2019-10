CALCIOMERCATO JUVENTUS POGBA ZIDANE REAL MADRID / Nuovo colpo di scena nella 'telenovela' Pogba. In serata il 'Mirror' ha infatti pubblicato una foto del centrocampista francese in compagnia di Zinedine Zidane. I due si sono incontrati durante la pausa per le Nazionali a Dubai, meta scelta dalla stella del Manchester United per recuperare dall'infortunio alla caviglia.

L'incontro tra i due connazionali non fa altro che alimentare le voci di mercato sul possibile trasferimento al Real Madrid da parte del francese. La Juventus è dunque avvertita in vista della sessione invernale di calciomercato: i 'Blancos' sembrano fare sempre più sul serio per Paul Pogba.