CALCIOMERCATO INTER GABIGOL / Potrebbe far comodo ad Antonio Conte, visto il feeling ritrovato con il gol e l'infortunio di Alexis Sanchez, ma l'Inter sembra aver ormai voltato pagina e sente profumo di plusvalenza con Gabriel Barbosa che al Flamengo è tornato Gabigol. L'attaccante brasiliano segna a raffica, tant'è che il Flamengo sta facendo tutto il possibile per cercare di trattenerlo oltre la scadenza del prestito fissata per il 31 dicembre.

La concorrenza però è altissima. Ultime di mercato: clicca qui

Come vi abbiamo anticipato su Calciomercato.it infatti, su Gabigol va segnalato l'interessamento del Crystal Palace, ma non solo. Stando a quanto riferisce 'sportmediaset.it', lo Schalke04 si sarebbe inserito concretamente nella corsa al classe '96 e sarebbe in trattativa seria ed avanzata. L'Inter ha alzato la richiesta per il cartellino a quota 30 milioni di euro, una cifra che, si legge, il club tedesco non avrebbe particolari problemi a coprire.