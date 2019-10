CALCIOMERCATO SERIE A 2019/2020 EXTRACOMUNITARI / Dopo la seconda pausa nazionali, la Serie A è pronta a rientrare nel vivo con le gare centrali del girone d'andata. I punti in classifica iniziano a diventare pesanti per i rispettivi obiettivi, fondamentale provare ad arrivare a metà stagione nella miglior posizione possibile. Se del caso, a gennaio, operare in sede di calciomercato per apportare i dovuti correttivi. Un parametro importante, però, da tenere a mente per tutte le squadre saranno le slot eventualmente libere per i giocatori extracomunitari. Ricordiamo infatti che ogni squadra nel corso della stagione può acquistarne al massimo tre extracomunitari dall'estero, oppure due, se all'interno della rosa ce n'erano già più di due.

Altri eventali acquisti seguirebbero il principio della sostituzione, con determinati vincoli relativi alle convocazioni in nazionale dei nuovi giocatori acquistati (due nell'ultimo anno o almeno cinque in carriera). Di seguito, ecco il quadro, squadra per squadra, dei giocatori extracomunitari in rosa:

ATALANTA

Extracomunitari in rosa: Palomino, Zapata, Ibanez, Muriel, Malinovskyi, Arana (acquistati dall'estero)

Extracomunitari tesserabili: 0

BOLOGNA

Extracomunitari in rosa: Mbaye, Santander, Caio Pirana, Tomiyasu, Kingsley, Medel (acquistati dall'estero)

Extracomunitari tesserabili: 1 (con sostituzione e con vincolo sulla nazionale)

BRESCIA

Extracomunitari in rosa: Chancellor

Extracomunitari tesserabili: 2 (senza vincoli)

CAGLIARI

Extracomunitari in rosa: Joao Pedro, Castro, Oliva, Nandez (acquistato dall'estero)

Extracomunitari tesserabili: 1 (con sostituzione e vincolo sulla nazionale)

FIORENTINA

Extracomunitari in rosa: Milenkovic, Vlahovic, Terzic, Pulgar, Caceres, Pedro (acquistati dall'estero)

Extracomunitari tesserabili: 1 (con sostituzione e vincolo sulla nazionale)

GENOA

Extracomunitari in rosa: El Yamiq, Kouamè, Romero, Zapata C., Agudelo (acquistato dall'estero)

Extracomunitari tesserabili: 1 (con vincolo sulla nazionale)

INTER

Extracomunitari in rosa: Asamoah, Martinez, Sanchez (acquistato dall'estero)

Extracomunitari tesserabili: 1 (con vincolo sulla nazionale)

JUVENTUS

Extracomunitari in rosa: Alex Sandro, Cuadrado, Bentancur, Douglas Costa, Demiral, Danilo (acquistato dall'estero)

Extracomunitari tesserabili: 1 (con sostituzione e con vincolo sulla nazionale)

LAZIO

Extracomunitari in rosa: Bastos, Marusic, Strakosha, Milinkovic-Savic

Extracomunitari tesserabili: 2 (uno con vincolo, uno senza vincolo sulla nazionale)

LECCE

Extracomunitari in rosa: Vera, Shakov, Gabriel, Farias (acquistati dall'estero)

Extracomunitari tesserabili: 1 (senza vincolo sulla nazionale)

MILAN

Extracomunitari in rosa: Kessiè, Duarte (acquistato dall'estero)

Extracomunitari tesserabili: 1 (con vincolo sulla nazionale)

NAPOLI

Extracomunitari in rosa: Hysaj, Maksimovic, Ospina, Elmas, Lozano (acquistati dall'estero)

Extracomunitari tesserabili: 0

PARMA

Extracomunitari in rosa: Gervinho, Hernani (acquistato dall'estero)

Extracomunitari tesserabili: 1 (con sostituzione e con vincolo sulla nazionale)

ROMA

Extracomunitari in rosa: Dzeko, Juan Jesus, Under, Kolarov, Fuzato, Cetin, Mkhitaryan (acquistati dall'estero)

Extracomunitari tesserabili: 0

SAMPDORIA

Extracomunitari in rosa: Ramirez, Colley, Maroni (acquistato dall'estero)

Extracomunitari tesserabili: 1 (senza vincoli con la nazionale)

SASSUOLO

Extracomunitari in rosa: Djuricic, Marlon, Rogerio, Traorè

Extracomunitari tesserabili: 2 (uno con vincoli, uno senza vincoli con la nazionale)

SPAL

Extracomunitari in rosa: Jankovic, Igor, Tomovic (acquistato dall'estero)

Extracomunitari tesserabili: 2 (uno con vincoli, uno senza vincoli con la nazionale)

TORINO

Extracomunitari in rosa: Acquah, Lukic, Lyanco, Rincon, Bremer, Ujkani

Extracomunitari tesserabili: 1 (senza vincoli)

UDINESE

Extracomunitari in rosa: Samir, Opoku, Rodrigo Becao, Nevstorovski, Walace (acquistati dall'estero)

Extracomunitari tesserabili: 0

VERONA

Extracomunitari in rosa: Rrahmani, Badu, Lazovic, Radunovic

Extracomunitari tesserabili: 2 (uno con vincolo, uno senza vincolo sulle nazionali)