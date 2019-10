Milan, fermento sulle fasce: da Celik a Ricardo Rodriguez

MILAN CELIK SIDIBE / Movimenti sulle corsie per il Milan che in attesa di capire come reagirà la squadra con l'arrivo di Stefano Pioli, si muove a prescindere per una possibile mini-rivoluzione sulle fasce da avviare già a gennaio. A destra soprattutto c'è una lacuna da colmare e gli uomini mercato rossoneri si stanno muovendo su più tavoli per individuare il profilo giusto. Ieri, in occasione della sfida tra Francia e Turchia, un osservatore secondo 'Tuttosport' ha monitorato la prestazione del turco Zeki Celik, classe '97 di proprietà del Lille che lo valuta 20 milioni di euro.

Affare non semplice, nonostante gli ottimi rapporti tra le parti, ed anche per questo Maldini e Boban sondano il terreno anche per altri nomi, come Djibrilche in prestito dal Monaco all'Everton non sta giocando. Stop invece sul fronte Aurier del Tottenham.per tutti gli aggiornamenti di mercato.

Ma occhio anche a quanto avviene a sinistra con Ricardo Rodriguez che rischia il posto con Hernandez e potrebbe non accettare il ruolo di riserva. Bundesliga e Premier League esercitano un fascino particolare sullo svizzero che potrebbe aprire alla partenza.