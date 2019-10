ITALIA GRECIA INTER D'AMBROSIO / Apprensione per D'Ambrosio. Come si vede nel video girato dall'inviato di Calciomercato.it, il terzino dell'Inter ha lasciato l'Olimpico zoppicando vistosamente.

All'inizio del primo tempo diil classe '88 aveva accusato un problema al ginocchio che per qualche minuto lo ha costretto a lasciare il campo. L'ex Torino ha poi stretto i denti tornando in partita, ma evidentemente il guaio fisico è tornato a palesarsi in maniera vistosa al termine della gara. Nelle prossime ore si avranno maggiori dettagli riguardo l'infortunio del nerazzurro.

Dall'inviato Francesco Iucca