Juventus, occhi sempre puntati su Orsolini

JUVENTUS ORSOLINI / Non è più della Juventus, ma la Juventus non lo molla. Riccardo Orsolini ha conquistato il Bologna e punta ad un posto in Nazionale, con il Ct Mancini che lo segue attentamente e lo terrà d'occhio in vista di Euro 2020.

Prestazioni convincenti ed un futuro importante per un calciatore che la società bianconera ha di fatto perso cedendolo a titolo definitivo agli emiliani la scorsa estate, ma secondo 'Tuttosport' gli uomini mercato bianconeri restano sulle tracce dell'esterno offensivo classe '97 per il quale ci sarebbe una prelazione (non confermata ufficialmente) che permette alla Juve di pareggiare le offerte presentate da altri club. Ma i 15 milioni complessivi sborsati dal Bologna, già non bastano più.