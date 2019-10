Calciomercato Roma, in difesa spunta un ex Inter

CALCIOMERCATO ROMA CEDRIC SOARES / Alla prese con il grave infortunio di Davide Zappacosta, la Roma dovrà guardarsi attorno sul calciomercato degli esterni difensivi nei prossimi mesi. Come è noto, uno dei nomi maggiormente di moda in ottica giallorossa è quello di Hysaj, ma l'esterno albanese non è l'unico dossier presente sulla scrivania di Gianluca Petrachi.

Complice l'elevata valutazione fatta dal(20-25 milioni di euro), per quanto riguarda la sessione invernale potrebbero concretizzarsi anche ipotesi meno costose. Tra queste, secondo 'asromalive.it', ci sarebbe anche quella che conduce ad un ex. Dopo il prestito in nerazzurro, il nome disarebbe stato sottoposto all'attenzione della dirigenza capitolina, visto che il suo contratto con il Southampton scadrà nel giugno del 2020. In grado di giocare sia a destra, sia a sinistra, il 28enne portoghese può partire già a gennaio a prezzo di saldo.