CALCIOMERCATO INTER RUBEN NEVES / L'Inter non si ferma. Dopo l'ottimo calciomercato estivo, che ha portato a Conte pezzi da 90 come Lukaku, è pronta a rinforzare ancora il centrocampo. Gli acquisti di Sensi - vera rivelazione di questa prima parte di stagione - e Barella non bastano: Marotta vuole regalare un centrocampista di spessore al tecnico italiano per avvicinarsi sempre più alla Juventus. Sono tanti i nomi circolati in questi giorni: Milinkovic-Savic è l'idea in cima alla lista ma il costo del cartellino resta ancora fuori portata (circa 100 milioni di euro); Rakitic, invece, ha un prezzo più abbordabile (circa 40 milioni di euro) ma i 32 anni di età potrebbero spingere l'Inter a guardarsi altrove.

Per restare aggiornato con tutte le news legate al mercato CLICCA QUI . I nerazzurri potrebbero così pescare ancora una volta dalla Premier League: un'idea di calciomercato potrebbe portare a, che stasera si potrà ammirare con il suo Portogallo, impegnato nelle qualificazioni ai prossimi Europei contro il Lussemburgo. Il classe '97 è un punto fermo della Nazionale così come della sua squadra di club il. Ruben Neves è davvero pronto al salto di qualità e l'Inter potrebbe rappresentare quello step in più nella sua carriera. Il prezzo di circaè in linea con quello di molti suoi colleghi di reparto e potrebbe non rappresentare un ostacolo.