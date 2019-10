CALCIOMERCATO SERIE A DYBALA LAUTARO MARTINEZ INTER JUVENTUS / Gli occhi dell'Europa sulla Serie A. Trascorsa anche la settima giornata, è già tempo di primi bilanci sui profili che si sono messi in mostra in queste partite iniziali o che potrebbero farlo in quelle successive. Così, nonostante il calciomercato sia ufficialmente chiuso da oltre un mese, le dirigenze più lungimiranti hanno nel mirino gli obiettivi per le prossime sessioni. Il campionato italiano, dal canto suo, deve fare i conti con l'interesse dei club stranieri verso i talenti delle sue big: clicca qui per restare aggiornato. Calciomercato.it fa il quadro della situazione: da Dybala a Lautaro Martinez, passando per Donnarumma e Fabian Ruiz, i campioni di Serie A seguiti dalle migliori società straniere.

Calciomercato, da Dybala a Lautaro Martinez: Juventus e Inter in allerta

Svanito l'addio estivo alla Juventus, Paulo Dybala resta un pezzo pregiato del mercato bianconero. Tuttavia, la recente prestazione nel derby d'Italia, condita da un bellissimo gol, ha diminuito le probabilità di una cessione a gennaio, malgrado gli interessi di Manchester United, PSG e Tottenham. Lo stesso discorso non si può fare per Emre Can, che resta al centro di indiscrezioni causa il suo malumore per l'esclusione dalla lista Champions: in lizza figurano il campionato inglese (Manchester United su tutte), spagnolo (Real Madrid,Atletico, Barcellona e Real Betis), francese (PSG) e tedesco (Bayern Monaco). Per Mandzukic, infine, si profila una partenza verso la Premier League (United sempre in pole), ma non è da scartare un approdo nel campionato australiano. Elementi pregiati della formazione di Conte, anche Lautaro Martinez, Brozovic e Skriniar vantano svariati estimatori stranieri.

Calciomercato, da Fabian Ruiz a Chiesa: l'Europa osserva

Alle prese con i rinnovi di Mertens e Callejon, il Napoli fa i conti con le attenzioni degli osservatori internazionali verso la sua rosa: oltre ai due attaccanti, ormai da tempo nel mirino straniero ci sono Koulibaly e Allan, ma è l'ascesa di Fabian Ruiz a rubare l'occhio in questo momento. Per lui si paventa un aspro duello tra Real Madrid e Barcellona, ma De Laurentiis lavora per blindarlo con una clausola rescissoria da circa 120 milioni di euro valevole solo per l'estero. Spostandoci in casa Roma, sono sicuramente i due gioielli italiani, Zaniolo e Pellegrini, a catturare le maggiori considerazioni: entrambi non hanno difficoltà a trovare estimatori in qualsiasi campionato europeo, nonostante il primo abbia da poco firmato il rinnovo e il secondo possa farlo in tempi brevi. Se il pezzo pregiato della Lazio resta Milinkovic-Savic (voluto dallo United in estate), la Fiorentina per ora si gode Chiesa, voluto da Juventus e Inter, le quali dovranno fare i conti con il possibile inserimento di squadre straniere, PSG e Bayern Monaco su tutte. Il pericolo straniero incombe, quindi, per i club nostrani, pronto a materializzarsi tra gennaio o prossima estate sotto forma di acquisti eccellenti che toglierebbero ulteriori gioielli dalla vetrina tricolore.