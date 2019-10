JUVENTUS EMRE CAN POGBA / La Juventus resta alla finestra per Paul Pogba. Il club bianconero non alza bandiera bianca per un possibile ritorno del francese a Torino e potrebbe avere il via libera dal possibile trasferimento di Eriksen al Real Madrid, che precluderebbe all'arrivo del 'Polpo' alla corte di Zidane.

Pogba non sarebbe convinto dalla proposta di rinnovo del Manchester United e valuterebbe un eventuale addio nell'estate 2020.

E la Juventus avrebbe un paio di carte da giocarsi come contropartite per cercare di strappare il campione del mondo ai 'Red Devils'. Oltre a Mario Mandzukic, in partenza già nella finestra di gennaio, secondo 'Tuttosport' il CFO Paratici potrebbe inserire anche il cartellino di Emre Can sul tavolo delle trattative. Il tedesco, escluso dalla lista Champions per la prima fase, è stato utilizzato finora con il contagocce da Sarri e dopo l'amichevole tra Germania e Argentina ha mostrato tutto il suo malumore per la situazione che sta vivendo in bianconero.