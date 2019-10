p>CALCIOMERCATO ROMA ZAPPACOSTA / Davideha rimediato in allenamento poco più di una settimana fa la rottura del legamento crociato del ginocchio destro: già reduce da un mese di stop per la lesione di secondo grado al soleo, il terzino di proprietà delma in forza allarimarrà per diversi mesi ai box.Tutte le news di calciomercato e non solo: Clicca Qui

Secondo quanto riportato dal 'Corriere dello Sport' Zappacosta potrebbe tornare già a gennaio a Londra, come previsto dal contratto siglato con i 'Blues' in estate. Ma la Roma per questione di stile e sensibilità non premerà così tanto per spedirlo indietro, anche perché il suo rientro in campo è previsto per febbraio.