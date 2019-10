CALCIOMERCATO ROMA NAPOLi HYSAJ / I troppi infortuni rimediati in questo inizio campionato, soprattutto sulla corsia di destra, impongono la Roma ad intervenire già a partire dalla finestra invernale di calciomercato.

Secondo quanto riportato dal 'Corriere dello Sport' potrebbe così tornare di moda il profilo di Elseid, terzino albanese in forza al

L'interesse della dirigenza giallorossa va avanti dall'estate, per la fumata bianca occorrono due condizioni: il Napoli deve abbassare le pretese, da 20 a 10 milioni come richiesta, e la Roma deve accordarsi col Chelsea per il rientro anticipato di Zappacosta a Londra, ipotesi già prevista dal contratto firmato ad agosto. Hysaj ha il contratto in scadenza nel 2021, De Laurentiis potrebbe avere fretta di venderlo per scongiurare l'ipotesi di perderlo a parametro zero mentre l'agente del difensore ha già aperto le porte alla destinazione giallorossa. Intanto attualmente Hysaj è ai box a causa della brutta caduta rimediata nell'ultimo turno di campionato.