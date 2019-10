p>CALCIOMERCATO MILAN INTER GOTZE /nell'ultima finestra estiva di calciomercato hanno sondato la pista che portava a Mario, trequartista tedesco finito ai margini del progetto tecnico del: l'eroe della finale della Coppa del Mondo del 2014 ha fin qui collezionato in Bundesliga solo 188 minuti in sette partite e il suo futuro potrebbe essere lontano dalla Germania. Tutte le news di calciomercato e non solo: Clicca Qui

Come riportato dalla 'Bild' Gotze è stato immortalato nel centro di Milano qualche giorno fa da alcuni passanti: il talento tedesco si è concesso insieme alla sua ragazza allo shopping prima di gustarsi la cucina italiana. La sua presenza in Italia e a Milano non è passata però inosservato e subito ha riacceso le fantasie di mercato: che Intere Milan possano riprovarci magari a gennaio?