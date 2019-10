CALCIOMERCATO SAMPDORIA DE BIASI OSTI DI FRANCESCO / Ore calde in casa Sampdoria, dove si deve prendere l'importante decisione relativa al successore dell'esonerato Di Francesco. Sfumato Pioli, nuovo tecnico del Milan, uno dei nomi più caldi per i blucerchiati è quello di Gianni De Biasi.

L'ex Ct dell'ha incontrato il ds. Il 'Secolo XIX', quotidiano genovese, ha raccolto le sue dichiarazioni: "E' stato un pranzo tra amici, abbiamo parlato di tante cose, anche di lavoro. Cosa ci siamo detti? Non dite che sarò io il nuovo allenatore perché non è vero, la società sta facendo le sue valutazioni e sta prendendo in esame anche il nome del sottoscritto".