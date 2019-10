Sampdoria, anche Di Biagio sulla lista di Ferrero

CALCIOMERCATO SAMPDORIA DI BIAGIO FERRERO DE BIASI IACHINI RANIERI - La Sampdoria è sempre alla ricerca del nuovo allenatore, dopo la rescissione consensuale con Eusebio Di Francesco.

Il presidente Massimoha sondato diversi profili, da Giannia Beppepassando per Claudioe Gennaro. Ma adesso è spuntato un altro nome per la panchina blucerchiata: quello di Gigi, ex commissario tecnico della Nazionale italiana Under 21 e pronto a misurarsi nel campionato di. Ore decisive in casaper il futuro della guida tecnica.