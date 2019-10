INTER VICE LUKAKU MANDZUKIC / Dopo il ko di Barcellona in Champions, Inter sconfitta anche nel Derby d'Italia contro la Juventus e sorpassata in classifica dai bianconeri. Scattano i primi campanelli d'allarme per Antonio Conte, con il match contro la 'Vecchia Signora' che ha messo in evidenza le differenze come profondità di rosa tra le due grandi rivali. Sarri ha cambiato marcia nella ripresa con l'innesto tra gli altri del match winner Higuain, mentre l'atteso ex della sfida poteva disporre in panchina del solo Politano in attacco.

E proprio nel reparto offensivo potrebbe esserci la necessità di intervenire nel mercato invernale. Ausilio e Marotta starebbero valutando l'idea di arricchire il gruppo di Conte con un'alternativa in più, soprattutto per quanto riguarda la casella di vice-Lukaku. Una prima punta di peso in grado di sostituire all'occorrenza il belga o in alcuni frangenti di giocare al fianco dell'ex Manchester United.

Una suggestione della dirigenza interista sarebbe Mario separato in casa alla Juventus e destinato all'addio a gennaio . Una trattativa che partirebbe subito in salita per la rivalità tra le due società e i rapporti ai minimi storici tra Marotta e, ma che potrebbe comunque andare in porto a determinate condizioni. La Juve, a fronte di un assegno intorno ai 15 milioni di euro e di una possibile apertura in futuro su, potrebbe anche dare il via libera al trasferimento del croato a Milano.

Ma non solo Mandzukic. Il club di Suning valuterebbe diverse opzioni per il settore avanzato. Dal profilo low cost di Matri passato in estate dal Sassuolo al Brescia, alla coppia dell'UdineseLasagna-Okaka. Particolare attenzione anche agli sviluppi su Giroud, chiuso nelle gerarchie di Lampard e che può lasciare il Chelsea a metà stagione per trovare maggiore spazio anche in vista degli Europei. Più complicate invece sul piano economico le piste Petagna - con la Spal che non scende sotto i 30 milioni di euro - e Kouamé: l'ivoriano del Genoa, anche se con caratteristiche diverse, rappresenterebbe un colpo 'alla Piatek' e di prospettiva.