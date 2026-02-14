Atalanta
Inter-Juve, esclusione che sa di bocciatura: futuro lontano da Torino per Koopmeiners

Foto dell'autore

Nonostante l’assenza di Thuram, il centrocampista olandese rimane fuori dall’undici titolare di Spalletti nel Derby d’Italia di San Siro

Spalletti deve rinunciare a Khephren Thuram per la partitissima di San Siro con l’Inter e sorprende nell’undici titolare in mezzo al campo.

Teun Koopmeiners in azione
Koopmeiners in azione (Ansa Foto) – Calciomercato.it

Tutti si aspettavano il rilancio di Koopmeiners con capitan Locatelli, ma l’olandese siederà solo in panchina – almeno inizialmente – nel Derby d’Italia tra la Juventus e la capolista di Chivu. Luciano Spalletti lancia infatti dal primo minuto sia Miretti che Conceicao, in ballottaggio alla vigilia per completare la trequarti con McKennie e Yildiz. Assetto tattico camaleontico per l’allenatore bianconero, che potrebbe variare disposizione durante il corso del match.

Da un lato Miretti ad affiancare Locatelli nel classico 4-2-3-1 spallettiano, oltre a una mediana a tre con il canterano e McKennie da interni ai lati del capitano.

Juventus, la scelta di Spalletti che fa discutere: Koopmeiners ancora fuori

Stupisce il mancato utilizzo di Koopmeiners, una scelta che sa di bocciatura vista l’assenza (pesante) in mediana di Thuram. L’ex Atalanta sotto la gestione Spalletti si è disimpegnato meglio da difensore, mentre continua a deludere nella sua posizione naturale.

Koopmeiners in azione nel derby di Torino
Teun Koopmeiners, classe ’98 (Ansa) – Calciomercato.it
L’esclusione di Koopmeiners alimenta i rumors sul futuro del nazionale olandese, sacrificabile per la dirigenza della Juve e che in estate potrebbe essere messo sul mercato per fare cassa. Il classe ’98 a giugno avrà un costo a bilancio di circa 35 milioni di euro e per una quarantina di milioni la dirigenza della ‘Vecchia Signora’ darebbe il via libera alla cessione. 

