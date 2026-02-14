Inter-Juve, esclusione che sa di bocciatura: futuro lontano da Torino per Koopmeiners

Nonostante l’assenza di Thuram, il centrocampista olandese rimane fuori dall’undici titolare di Spalletti nel Derby d’Italia di San Siro

Spalletti deve rinunciare a Khephren Thuram per la partitissima di San Siro con l’Inter e sorprende nell’undici titolare in mezzo al campo.

Tutti si aspettavano il rilancio di Koopmeiners con capitan Locatelli, ma l’olandese siederà solo in panchina – almeno inizialmente – nel Derby d’Italia tra la Juventus e la capolista di Chivu. Luciano Spalletti lancia infatti dal primo minuto sia Miretti che Conceicao, in ballottaggio alla vigilia per completare la trequarti con McKennie e Yildiz. Assetto tattico camaleontico per l’allenatore bianconero, che potrebbe variare disposizione durante il corso del match.

Da un lato Miretti ad affiancare Locatelli nel classico 4-2-3-1 spallettiano, oltre a una mediana a tre con il canterano e McKennie da interni ai lati del capitano.

Juventus, la scelta di Spalletti che fa discutere: Koopmeiners ancora fuori

Stupisce il mancato utilizzo di Koopmeiners, una scelta che sa di bocciatura vista l’assenza (pesante) in mediana di Thuram. L’ex Atalanta sotto la gestione Spalletti si è disimpegnato meglio da difensore, mentre continua a deludere nella sua posizione naturale.

/7 660 FAI IL QUIZ: SOLO PER VERI APPASSIONATI Serie A, Nazionale e leggende: il quiz per veri intenditori 1 / 7 Quale squadra italiana ha vinto più Supercoppe Italiane? Juventus Inter Milan Lazio Rigore in movimento! Non è questa la squadra record... Perfetto! I bianconeri ne hanno una valigia piena. La Juventus è la squadra italiana con più Supercoppe Italiane vinte: 9 titoli (ultima nel 2020), davanti a Milan e Inter (entrambi 7) e Lazio (3). 2 / 7 Qual è la squadra del centro-sud che ha vinto più scudetti? Roma Lazio Napoli Fiorentina Traversa piena: buona idea, ma non è quella corretta. Perfetto, questa era da vero intenditore. La squadra del centro-sud con più scudetti è il Napoli , che ne ha vinti più di Lazio e Fiorentina ed è a pari con la Roma. 3 / 7 Qual è il recordman di gol in Serie B con 144 reti? Stefan Schwoch Daniele Cacia Massimo Coda Andrea Caracciolo Questa te la segniamo come autogol. Grande! Il recordman con 144 gol in Serie B è Massimo Coda, che ha appena eguagliato Schwoch. Prossima volta lo becchi! 4 / 7 Chi è il più giovane esordiente nella storia della Nazionale italiana? Paolo Maldini Giuseppe Bergomi Gianluigi Buffon Simone Pafundi VAR annulla tutto! Pafundi ha scritto la storia azzurra." Esatto! Simone Pafundi, esordio record a 16 anni e 8 mesi. Simone Pafundi è il più giovane esordiente nella storia moderna della Nazionale italiana (ultimi 110 anni): ha debuttato l'16 novembre 2022 contro l'Albania a 16 anni, 8 mesi e 2 giorni. Terzo assoluto dietro Gavinelli (1911) e De Vecchi (1910). Buffon esordì a 17 anni, Maldini a 19, Bergomi a 18. 5 / 7 Chi è l’allenatore con più panchine nella storia della Serie A? Giovanni Trapattoni Nereo Rocco Carlo Mazzone Marcello Lippi Palo da 792 cm! Prova con Carlo Mazzone. Gol da 792 metri! Mazzone, leggenda della panchina. Carlo Mazzone ferma il record di panchine in Serie A con 792 presenze (ufficiali), davanti a Nereo Rocco (787) e Giovanni Trapattoni (689). Un'icona del calcio italiano con 12 club 6 / 7 Quali di queste grandi bandiere del passato hanno in realtà giocato anche con un'altra squadra? Totti Maldini Baresi De Rossi No, questa te la rinfacceranno al bar. Risposta esatta: il mister sarebbe fiero di te. L'unica vera 'bandiera' della lista che ha giocato anche in un altro club è Daniele De Rossi, che dopo la Roma è andato al Boca Juniors. 7 / 7 Quale ex difensore dell'Inter ha un gemello meno famoso anch'egli calciatore? Danilo D'Ambrosio Francesco Coco Marco Andreolli Christian Chivu Fuorigioco netto. La risposta giusta era un'altra. Bravissimo! L'ex difensore dell'Inter con un gemello calciatore è Danilo D'Ambrosio: suo fratello Dario ha giocato a lungo in Serie C. Il tuo punteggio è Il punteggio medio è 12% Facebook 0% Ricomincia quiz Valuta questo quiz. Scrivi una recensione se vuoi altri quiz di questo genere! Feedback anonimo Vedi recensione Invia feedback

L’esclusione di Koopmeiners alimenta i rumors sul futuro del nazionale olandese, sacrificabile per la dirigenza della Juve e che in estate potrebbe essere messo sul mercato per fare cassa. Il classe ’98 a giugno avrà un costo a bilancio di circa 35 milioni di euro e per una quarantina di milioni la dirigenza della ‘Vecchia Signora’ darebbe il via libera alla cessione.