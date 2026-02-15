Atalanta
Juventus, Spalletti perde un pezzo: infortunio con l’Inter e lungo stop

Tegola per la Juve dopo il rovente Derby d’Italia perso contro l’Inter a San Siro: problema muscolare per il giocatore bianconero

Piove sul bagnato in casa Juventus. Dopo il ko nel finale – con annesse e furenti polemiche – con l’Inter, Luciano Spalletti deve fare in conti anche con l’infermeria.

Tegola per Spalletti: infortunio per Holm
Tegola per Spalletti: infortunio per Holm

Alla Continassa si ferma infatti Emil Holm, entrato nel secondo tempo nel Derby d’Italia di sabato sera al ‘Meazza’ perso per 3-2 contro la capolista di Chivu. Il terzino svedese ha rimediato una lesione miotendinea di basso-medio grado del muscolo soleo del polpaccio, come evidenziato dagli esami svolti domenica mattina al J-Medical.

Juventus, infortunio Holm: i tempi di recupero

Holm sarà rivalutato tra due settimane e resterà ai box per almeno un mese. L’ex Bologna potrebbe rientrare così a disposizione di Spalletti direttamente a inizio aprile, dopo l’ultima sosta per le nazionali.

L’allenatore della Juventus perde così una pedina preziosa per le rotazioni in difesa, considerando il ciclo impegnativo tra campionato e Champions che attende la squadra bianconera, oltre alla squalifica di Kalulu dopo il contestassimo rosso con l’Inter e che avrebbe consentito a Holm di avere una chance dal primo minuto sabato prossimo nell’anticipo contro il Como. 

Il 25enne nato a Goteborg era sbarcato sotto la Mole nell’ultimo mercato invernale, in prestito dal Bologna e con diritto di riscatto fissato a 15 milioni di euro. Dal suo arrivo alla Juve ha collezionato tre spezzoni di gara con la casacca bianconera. 

