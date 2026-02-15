Juventus, Spalletti perde un pezzo: infortunio con l’Inter e lungo stop

Tegola per la Juve dopo il rovente Derby d’Italia perso contro l’Inter a San Siro: problema muscolare per il giocatore bianconero

Piove sul bagnato in casa Juventus. Dopo il ko nel finale – con annesse e furenti polemiche – con l’Inter, Luciano Spalletti deve fare in conti anche con l’infermeria.

Alla Continassa si ferma infatti Emil Holm, entrato nel secondo tempo nel Derby d’Italia di sabato sera al ‘Meazza’ perso per 3-2 contro la capolista di Chivu. Il terzino svedese ha rimediato una lesione miotendinea di basso-medio grado del muscolo soleo del polpaccio, come evidenziato dagli esami svolti domenica mattina al J-Medical.

Juventus, infortunio Holm: i tempi di recupero

Holm sarà rivalutato tra due settimane e resterà ai box per almeno un mese. L’ex Bologna potrebbe rientrare così a disposizione di Spalletti direttamente a inizio aprile, dopo l’ultima sosta per le nazionali.

L’allenatore della Juventus perde così una pedina preziosa per le rotazioni in difesa, considerando il ciclo impegnativo tra campionato e Champions che attende la squadra bianconera, oltre alla squalifica di Kalulu dopo il contestassimo rosso con l’Inter e che avrebbe consentito a Holm di avere una chance dal primo minuto sabato prossimo nell’anticipo contro il Como.

Il 25enne nato a Goteborg era sbarcato sotto la Mole nell’ultimo mercato invernale, in prestito dal Bologna e con diritto di riscatto fissato a 15 milioni di euro. Dal suo arrivo alla Juve ha collezionato tre spezzoni di gara con la casacca bianconera.