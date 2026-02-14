Di Gregorio delude ancora, la Juventus ha già in mente il sostituto

Michele Di Gregorio si è reso protagonista di un altro errore in questa stagione, mettendoci del suo sull’autorete di Cambiaso che aveva portato momentaneamente in vantaggio l’Inter nel derby d’Italia.

La scelta di andare con il piede destro, quando sarebbe stato molto più semplice intervenire con il sinistro ha fatto infuriare gran parte del popolo bianconero, compreso Luciano Spalletti che non ha digerito la scelta del suo estremo difensore.

Una stagione non semplice per il portiere bianconero che appare destinato a salutare la Juventus alla fine della stagione. La Juventus appare intenzionata a scegliere un altro estremo difensore per il prossimo campionato e potrebbe scontrarsi proprio con l’Inter in sede di calciomercato.

Sia i bianconeri che i nerazzurri sono alla ricerca di un nuovo portiere e sono due i nomi caldi in questo senso. Entrambe le società, infatti, sarebbero sulle tracce di Vicario del Tottenham e Carnesecchi dell’Atalanta che potrebbero cambiare aria durante la prossima estate. Due affari non semplici dal punto di vista economico, ma per entrambe le squadre appare essere giunto il momento di cambiare portiere per il prossimo campionato.