Atalanta
Bologna
Cagliari
Como
Fiorentina
Genoa
Inter
Lazio
Lecce
Milan
Napoli
Parma
Roma
Torino
Udinese
Verona

Di Gregorio delude ancora, la Juventus ha già in mente il sostituto

Foto dell'autore

Michele Di Gregorio si è reso protagonista di un altro errore in questa stagione, mettendoci del suo sull’autorete di Cambiaso che aveva portato momentaneamente in vantaggio l’Inter nel derby d’Italia.

Michele Di Gregorio
Di Gregorio verso l’addio alla Juventus in estate (Ansa Foto) – calciomercato.it

La scelta di andare con il piede destro, quando sarebbe stato molto più semplice intervenire con il sinistro ha fatto infuriare gran parte del popolo bianconero, compreso Luciano Spalletti che non ha digerito la scelta del suo estremo difensore.

Una stagione non semplice per il portiere bianconero che appare destinato a salutare la Juventus alla fine della stagione. La Juventus appare intenzionata a scegliere un altro estremo difensore per il prossimo campionato e potrebbe scontrarsi proprio con l’Inter in sede di calciomercato.

/7
660

FAI IL QUIZ: SOLO PER VERI APPASSIONATI

Serie A, Nazionale e leggende: il quiz per veri intenditori

1 / 7

Chi è l’allenatore con più panchine nella storia della Serie A?

2 / 7

Qual è il calciatore che ha segnato più reti con la sua Nazionale?

3 / 7

Qual è il recordman di gol in Serie B con 144 reti?

4 / 7

Quali di queste grandi bandiere del passato hanno in realtà giocato anche con un'altra squadra?

5 / 7

Chi è il più giovane esordiente nella storia della Nazionale italiana?

6 / 7

Quale ex difensore dell'Inter ha un gemello meno famoso anch'egli calciatore?

 

7 / 7

Qual è il portiere che detiene il record di imbattibilità con 974 minuti?

Il tuo punteggio è

Il punteggio medio è 12%

Facebook
0%

Valuta questo quiz.

Scrivi una recensione se vuoi altri quiz di questo genere!

Vedi recensione

Sia i bianconeri che i nerazzurri sono alla ricerca di un nuovo portiere e sono due i nomi caldi in questo senso. Entrambe le società, infatti, sarebbero sulle tracce di Vicario del Tottenham e Carnesecchi dell’Atalanta che potrebbero cambiare aria durante la prossima estate. Due affari non semplici dal punto di vista economico, ma per entrambe le squadre appare essere giunto il momento di cambiare portiere per il prossimo campionato.

Chi siamo

Il sito Calciomercato.it è il prodotto di punta di Web 365 Srl, un'editrice new media specializzata nella creazione e nello sviluppo di testate a sfondo calcistico-sportivo, ma non solo. Il Gruppo, da sempre molto attento alle innovazioni tecnologiche (interattività, Web 2.0, streaming audio e video, podcasting, ecc.).

Calciomercato.it di proprietà di WEB 365 SRL - Via Nicola Marchese 10, 00141 Roma (RM) - Codice Fiscale e Partita I.V.A. 12279101005
Testata Giornalistica registrata presso il Tribunale di Roma con n°57/2024 del 11/04/2024
Copyright ©2026 - Tutti i diritti riservati - CALCIOMERCATO.IT è marchio registrato - Contattaci

theCore Logo
Le attività pubblicitarie su questo sito sono gestite da theCoreAdv

Serie A

HOME
Serie A logo
NEWS
MENU
Gestione cookie