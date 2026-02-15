Icardi-Juve, clamoroso annuncio in queste ore

La Juve volta pagina dopo il ko contro l’Inter e si prepara per la sfida contro il Galatasaray: ecco cos’è successo poco fa.

Dopo il discusso ko di ieri contro l’Inter a causa degli errori arbitrali commessi da La Penna, la Juventus volta immediatamente pagina e si prepara in vista della gara di andata degli spareggi Champions contro il Galatasaray, in programma martedì alle ore 18,45.

Tanti i giocatori da tenere d’occhio tra le file del club turco, da Victor Osimhen fino ad arrivare a Mauro Icardi. Proprio l’ex attaccante dell’Inter ha parlato in queste ore: “Stiamo bene e abbiamo dimostrato di potercela giocare anche contro la Juve e di essere pronti. Nella mia esperienza in Serie A – si legge su ‘Sabah Spor’ – ho segnato tanti gol ai bianconeri, amavo giocare contro di loro. All’epoca avevano dei grandi campioni, oggi hanno calciatori diversi e ci prepareremo nel migliore dei modi“.

La Juve, dunque, deve stare molto attenta: martedì a Istanbul ci sarà una vera e propria bolgia e Icardi è pronto a far male ancora una volta alla Vecchia Signora.