Juventus, Elkann a San Siro: l’amarezza per il ko e la decisione su Spalletti

In tribuna al ‘Meazza’ per il l’infuocato Derby d’Italia perso contro l’Inter era presente anche l’Ad di Exor: le ultime sul rinnovo del tecnico
Juve furibonda con arbitro e VAR dopo il rocambolesco ko nel Derby d’Italia con l’Inter. Match al cardiopalma e terminato tra le accese polemiche per il rosso a Kalulu.
La Juventus si scaglia contro l’arbitraggio, con la dirigenza che ha sfogato tutta la propria rabbia per la decisione di La Penna. Comolli e Chiellini hanno puntato il dito sulla classe arbitrale, mentre Spalletti è rimasto in silenzio lasciando anzitempo lo stadio dopo il match: nessuna dichiarazione per l’allenatore di Certaldo, così come per i giocatori bianconeri nel post-partita.
Davanti ai microfoni delle Tv e in conferenza stampa sono intervenuti perciò i dirigenti della ‘Vecchia Signora’, sul piede di guerra per la direzione di gara di La Penna e l’espulsione comminata a Kalulu dopo l’episodio incriminato sul finire del primo tempo con Bastoni.
Calciomercato Juve, Spalletti promosso da Elkann: le ultime sul rinnovo
Nervi testi durante e al termine della contesa, con la Juve che ha manifestato con veemenza il proprio malcontento e in generale per gli errori che hanno penalizzato la squadra bianconera nella stagione in corso. Piuttosto deluso e amareggiato per quanto successo al ‘Meazza’ – da quello che filtra dall’ambiente bianconero – anche John Elkann, presente un po’ a sorpresa in tribuna e che ha dato pieno sostegno alla dirigenza nelle proteste di fine gara.
L’Ad di Exor non è solito seguire la Juventus in trasferta, ma per l’occasione non è voluto mancare per il sempre sentitissimo Derby d’Italia contro l’Inter. Elkann aveva seguito l’allenamento della vigilia alla Continassa della squadra di Luciano Spalletti e si era anche intrattenuto con l’allenatore di Certaldo. Sul tavolo ovviamente c’è il rinnovo dell’ex Ct della Nazionale, che malgrado gli ultimi risultati negativi sta dando la sua impronta alla formazione bianconera.
Il lavoro di Spalletti è sotto gli occhi di tutti e, oltre alla dirigenza, sta soddisfacendo anche lo stesso Elkann. Nelle prossime settimane si approfondirà il discorso sul futuro dell’allenatore, che ha delle chance concrete di essere riconfermato alla guida della ‘Vecchia Signora’ firmando un nuovo contratto fino al 2028.