Juventus, Elkann a San Siro: l’amarezza per il ko e la decisione su Spalletti

In tribuna al ‘Meazza’ per il l’infuocato Derby d’Italia perso contro l’Inter era presente anche l’Ad di Exor: le ultime sul rinnovo del tecnico

Juve furibonda con arbitro e VAR dopo il rocambolesco ko nel Derby d’Italia con l’Inter. Match al cardiopalma e terminato tra le accese polemiche per il rosso a Kalulu.

La Juventus si scaglia contro l’arbitraggio, con la dirigenza che ha sfogato tutta la propria rabbia per la decisione di La Penna. Comolli e Chiellini hanno puntato il dito sulla classe arbitrale, mentre Spalletti è rimasto in silenzio lasciando anzitempo lo stadio dopo il match: nessuna dichiarazione per l’allenatore di Certaldo, così come per i giocatori bianconeri nel post-partita.

Davanti ai microfoni delle Tv e in conferenza stampa sono intervenuti perciò i dirigenti della ‘Vecchia Signora’, sul piede di guerra per la direzione di gara di La Penna e l’espulsione comminata a Kalulu dopo l’episodio incriminato sul finire del primo tempo con Bastoni.

Calciomercato Juve, Spalletti promosso da Elkann: le ultime sul rinnovo

Nervi testi durante e al termine della contesa, con la Juve che ha manifestato con veemenza il proprio malcontento e in generale per gli errori che hanno penalizzato la squadra bianconera nella stagione in corso. Piuttosto deluso e amareggiato per quanto successo al ‘Meazza’ – da quello che filtra dall’ambiente bianconero – anche John Elkann, presente un po’ a sorpresa in tribuna e che ha dato pieno sostegno alla dirigenza nelle proteste di fine gara.

L’Ad di Exor non è solito seguire la Juventus in trasferta, ma per l’occasione non è voluto mancare per il sempre sentitissimo Derby d’Italia contro l’Inter. Elkann aveva seguito l’allenamento della vigilia alla Continassa della squadra di Luciano Spalletti e si era anche intrattenuto con l’allenatore di Certaldo. Sul tavolo ovviamente c’è il rinnovo dell’ex Ct della Nazionale, che malgrado gli ultimi risultati negativi sta dando la sua impronta alla formazione bianconera.

/7 675 FAI IL QUIZ: SOLO PER VERI APPASSIONATI Serie A, Nazionale e leggende: il quiz per veri intenditori 1 / 7 Quale squadra ha perso più finali di Coppa Italia? Atalanta Milan Torino Fiorentina Hai salvato l'onore di qualcun altro: il record negativo è del Milan. Colpo sotto all'incrocio! Il Milan è la regina… delle finali perse. Il Milan è la squadra che ha perso più finali di Coppa Italia: ha disputato 15 finali, vincendone 5 e perdendone 10, inclusa l'ultima contro il Bologna nel 2025, ed è considerato il club con più finali perse nella storia della competizione. 2 / 7 Qual è il recordman di gol in Serie B con 144 reti? Stefan Schwoch Daniele Cacia Massimo Coda Andrea Caracciolo Questa te la segniamo come autogol. Grande! Il recordman con 144 gol in Serie B è Massimo Coda, che ha appena eguagliato Schwoch. Prossima volta lo becchi! 3 / 7 Quali di queste grandi bandiere del passato hanno in realtà giocato anche con un'altra squadra? Totti Maldini Baresi De Rossi No, questa te la rinfacceranno al bar. Risposta esatta: il mister sarebbe fiero di te. L'unica vera 'bandiera' della lista che ha giocato anche in un altro club è Daniele De Rossi, che dopo la Roma è andato al Boca Juniors. 4 / 7 Qual è il miglior marcatore della storia del Napoli? Diego Armando Maradona Marek Hamsik Dries Mertens Edinson Cavani Palo pieno! Mertens ti guarda male dall'alto dei suoi gol. Gol! Dries è il re indiscusso dei bomber azzurri. Dries Mertens è il miglior marcatore nella storia del Napoli con 148 gol totali in tutte le competizioni, davanti a Marek Hamsik (121), Diego Maradona (115) e Edinson Cavani (106). 5 / 7 Qual è il calciatore che ha più presenze nella storia del Milan con 901? Franco Baresi Paolo Maldini Alessandro Costacurta Gianni Rivera Fuorigioco! Prova con la bandiera rossonera. Esatto! Maldini ha battuto tutti in presenza rossonere. Paolo Maldini ferma il record di presenze nella storia del Milan con 901 partite ufficiali (902 secondo alcune fonti), davanti a Franco Baresi (719), Alessandro Costacurta (663) e Gianni Rivera (658). 6 / 7 Quale squadra italiana ha vinto più Supercoppe Italiane? Juventus Inter Milan Lazio Rigore in movimento! Non è questa la squadra record... Perfetto! I bianconeri ne hanno una valigia piena. La Juventus è la squadra italiana con più Supercoppe Italiane vinte: 9 titoli (ultima nel 2020), davanti a Milan e Inter (entrambi 7) e Lazio (3). 7 / 7 Quale ex difensore dell'Inter ha un gemello meno famoso anch'egli calciatore? Danilo D'Ambrosio Francesco Coco Marco Andreolli Christian Chivu Fuorigioco netto. La risposta giusta era un'altra. Bravissimo! L'ex difensore dell'Inter con un gemello calciatore è Danilo D'Ambrosio: suo fratello Dario ha giocato a lungo in Serie C. Il tuo punteggio è Il punteggio medio è 13% Facebook 0% Ricomincia quiz Valuta questo quiz. Scrivi una recensione se vuoi altri quiz di questo genere! Feedback anonimo Vedi recensione Invia feedback

Il lavoro di Spalletti è sotto gli occhi di tutti e, oltre alla dirigenza, sta soddisfacendo anche lo stesso Elkann. Nelle prossime settimane si approfondirà il discorso sul futuro dell’allenatore, che ha delle chance concrete di essere riconfermato alla guida della ‘Vecchia Signora’ firmando un nuovo contratto fino al 2028.